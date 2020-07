La 5G va être déployée, donc elle est sans danger? "Nous n'avons pas de recul, donc on ne sait pas..."

Cette semaine, 5 opérateurs ont reçu l'autorisation d'exploiter temporairement la 5G. Cela doit leur permettre de tester leur réseau et de lancer les premiers développements. La 5G permet un accès internet encore plus rapide, nécessaire pour certains objets connectés. Mais c'est aussi une technologie qui suscite des craintes, notamment en matière d'environnement et de santé.

Des antennes 4G s’apprêtent bientôt à accueillir leur petite sœur. La 5G n’est pas encore tout à fait née, mais fait déjà grincer des dents.

Selon Nicolas Van Zeerbroek, spécialiste en télécommunications et professeur de l’Université Libre de Bruxelles, deux arguments s’opposent farouchement à la 5G. "Il y a ceux qui ont des craintes pour leur santé et qui pensent que ces ondes sont nocives, et qu'on va émettre encore plus d'ondes, ce qui est vrai, en partie", explique le professeur. "Ensuite, il y a une autre résistance de la part de ceux qui militent, par principe, contre une société de plus en plus connectée."

Faut-il balayer la 5G d’un revers de la main?

Elle permettrait avant tout un réseau plus rapide, de quoi regarder des vidéos en haute définition, ou jouer à des jeux en ligne avec une connexion de qualité, mais aussi d'utiliser des technologies de pointe en matière de sécurité, par exemple. Comme une caméra déjà fonctionnelle à l’aéroport de Bruxelles.

Toutes ces ondes sont-elles sans danger?

"La 5G va nous amener potentiellement des rayonnements un petit peu plus intenses encore, mais va possiblement aussi nous amener à devoir utiliser à un certain moment des fréquences encore plus élevées, donc utiliser des gammes d'ondes qu'on a pas encore utilisées aujourd'hui pour ce genre d'application, sur lesquelles on a encore moins de recul", précise le professeur. "Donc, on ne sait pas. Nous n'avons pas d'indice qui dit que c'est vraiment très dangereux, mais on n'a pas véritablement d'indice contraire non plus..."

Toutes ces ondes… Thomas ne veut pas du tout en entendre parler. Membre d’un collectif, à Jemeppe, il craint que la 5G ne perturbe la santé de l’homme, mais aussi l’environnement.

"On ne sait toujours pas si c'est inoffensif pour les humains, la faune, l'environnement"

"2G, 3G, 4G, et maintenant la 5G! Et on ne sait toujours pas si c'est inoffensif pour les humains, la faune, l'environnement en général. Je pense qu'il est temps d'arrêter ce déploiement à tout crin de la technologie", demande Thomas Hericks.

"Ce n'est même pas une nécessité sociale"

Selon lui, la 5G ne profiterait qu’à une minorité de citoyens. Les plus nantis.

"On parle de téléchirurgie, on parle de voiture connectée, alors qu'on est encore loin de tout ca", dit le membre du collectif "Jemeppe en transition". "Ce n'est même pas une nécessité sociale, c'est plutôt à mon avis contre-productif et nuisible pour la société."

En effet, pour l’instant, vous ne pourrez pas utiliser la 5G sur votre smartphone. Les autorisations accordées à cinq opérateurs du pays ne sont que provisoires. Le but est de préparer l’arrivée de la 5G. Mais celle-ci dépendra avant tout des politiques régionales.