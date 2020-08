La baisse des cas, hospitalisations et décès est due aux mesure de reconfinement, selon des projections de deux universités

Lors du point presse du lundi, le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a montré plusieurs graphiques réalisés par les Universités d’Anvers et d’Hasselt. Ils montrent, explique-t-il, que les efforts que nous faisons pour respecter des mesures plus strictes depuis fin juillet, "nous ne le faisons pas pour des prunes. Il y a une récompense au bout de ce chemin difficile. La situation vue à Anvers en est un bon exemple", estime-t-il.

"On voit qu’après une longue diminution, on a une brusque remontée des cas à partir de la mi-juillet. Cet accroissement était préoccupant dans la ville d’Anvers car il prenait un aspect exponentiel comme au début de l’épidémie, avec un doublement des cas par semaine. Anvers a pris des ordonnances locales à partir du 22 juillet, le CNS a embrayé en donnant le 25 et le 29 juillet des recommandations globales pour le pays. Et heureusement, on a pu voir à partir du 25 juillet que le chiffre de mobilité a de nouveau diminué en pleine période de vacances, où on sait que nous avons plus tendance à bouger. Vous avez fait un effort supplémentaire. Et plus nous sommes mobiles, plus le virus peut se répandre facilement."







Sur le graphique ci-dessus, "on voit que la courbe se casse totalement au lieu de suivre son cours exponentiel qui nous aurait amené à plus de 700 contaminations par jour aux environs du 9 août, on assiste à un aplatissement qui nous permet de rester à moins de 300 cas par jours. On obtient ainsi des chiffes à moins de 100 cas par jour pour la région d’Anvers, évitant ainsi de potentielles nombreuses hospitalisations et de décès qui y sont liés."

La région bruxelloise a suivi un peu plus tard, "et si cette courbe est moins marquée, elle s’est aussi aplatie grâce aux mesures qui ont été prises à partir du 10 août. Sans intervention, on estime qu’il y aurait eu plus de 300 cas par jour à partir du 23 août." Désormais à Bruxelles, "on est sur un plateau et il y a manifestement là encore un effort à faire", conclut-il.

Grâce à ces mesures contraignantes, "on a pu éviter que cette vaguelette ne devienne une réelle deuxième vague", résume Yves Van Laethem. Mais les efforts doivent être maintenus car "nous devons donc trouver un équilibre délicat entre le contingentement de l’épidémie à un niveau qui soit supportable, et en même temps le retour à une vie sociale et économique qui soit satisfaisante à défaut d’être idéale."

Si "nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus pour un certain nombre de mois encore", le porte-parole a enfin rappelé que "c’est un virus très contagieux, il est toujours aussi contagieux et rien ne nous montre scientifiquement qu’il est moins virulent. On doit continuer à le combattre ensemble."