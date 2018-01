La Banque alimentaire distribue 15.000 tonnes d'aliments par an: "Il faut respecter les pauvres et leur accorder une nourriture saine et suffisante"

La fédération belge des banques alimentaires fête ses 30 ans. 9 banques qui récupèrent les surplus des grandes surfaces et qui les proposent gratuitement aux plus démunis. 15.000 tonnes de nourriture sont ainsi distribuées chaque année.

À 13h, c’est le même rituel tous les jours de la semaine à Anderlecht : Karim fait l’inventaire des stocks et supervise la distribution. Autour de lui, des représentants d’associations, pour la plus part des bénévoles. Tous viennent chercher des aliments pour les redistribuer ensuite aux plus démunis.



"Aujourd’hui on a pris des sauces, du jambon, du poulet", raconte l’un. "Pour Nativitas (une maison d’accueil de jour des Marolles, ndlr), on vient deux fois par semaines et d’autres associations viennent même presque tous les jours", indique un autre.

Dans cette banque de Bruxelles, plus de 4.700 tonnes de nourriture sont distribuées chaque année. Tous les matins, un ou deux camions arrivent pour les décharger.



"On les reçoit des grands fabricants, des grandes multinationales, explique Harry Gschwindt, bénévole responsable des relations publiques. Que ce soit leurs erreurs de production leur surplus de production, et les invendus des grandes surfaces alimentaires. Tout ça, ça arrive ici."

La nourriture vient de Belgique mais également de toute l’Europe : des caisses de produits interdits à la vente, étiquetées avec le logo de l’Union européenne.



Au niveau national, 633 associations bénéficient de cette aide. La Belgique compte neuf lieux comme celui-ci, neuf banques alimentaires chapeautées par une fédération belge.





271 banques alimentaires de 23 pays européens



"L’histoire des banques alimentaires a démarré en France, puis en Belgique. Il y a maintenant 23 pays européens qui font partie de la fondation européenne des banques alimentaires. Donc, c’est très important", raconte Ignace Bosteels, président de la fédération belge des banques alimentaires.



Important comme l’homme que l’on surnomme "Papa Bi". Bio chimiste de formation, c’est lui qui contrôle la qualité des produits. Il fête aujourd’hui ses 30 ans dans la Banque alimentaire avec énormément d’émotions et un message très touchant.



"J’ai appris beaucoup. D’abord, j’ai appris la pauvreté, et qu’il fallait respecter les pauvres et leur accorder une nourriture saine et suffisante", explique Bi Kmalandua.



Dans notre pays, plus de 153.000 personnes reçoivent par ce moyen cette aide alimentaire quotidienne.