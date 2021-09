La BD et le conte parmi les nouveautés du festival "Voix de Femmes" 2021

(Belga) Le festival pluridisciplinaire "Voix de Femmes" fêtera cette année ses 30 ans d'existence du 14 au 30 octobre à Liège, à travers une série de spectacles et d'événements qui se dérouleront, une fois encore, aux quatre coins de la ville, dans 12 lieux culturels liégeois.

Cette 15e édition abordera de manière transversale la question de son accessibilité et proposera pour la première fois des spectacles en langue des signes et parlée. "On a envie de rendre ce festival de plus en plus inclusif et de s'adresser à un public de plus en plus large et pas toujours visé ou pris en compte, notre programmation est axée sur cette dimension-là", explique la porte-parole du festival, Elise Dutrieux. Racisme, violences policières, place de la femme lesbienne dans la société constituent ainsi quelques-unes des thématiques qui seront abordées. L'événement renforce par ailleurs son côté pluridisciplinaire en ajoutant deux disciplines que sont la BD et le conte. Une exposition rassemblera ainsi huit illustratrices dans quatre lieux : la galerie Rature et les librairies Livre aux Trésors, la grande Ourse et Entre-Temps. Le conte sera, lui, exploré à travers certains spectacles ou des concerts pour enfants. Les amateurs de concerts trouveront leur bonheur le premier week-end avec, par exemple, la représentation de l'Israëlienne Christine Zayed, qui accompagnera le qanoun au chant ou à travers les mélodies hypnotiques d'"Hysterrae". Côté théâtre, pointons "Tiens ta garde", du Collectif Marthe, qui explore la question du corps avec beaucoup d'humour, ou "Aux confins du monde", qui aborde la question du langage à travers une fable de notre société. Pour la plupart des événements payants, trois prix d'entrée seront proposés en fonction du revenu du spectateur. Chacun est libre de choisir selon sa situation et ses moyens, sans aucune justification. Les ateliers et les rencontres sont accessibles gratuitement. Plus d'informations sur https://voixdefemmes.org (Belga)