La Belgian Pride se déroule en ligne ce samedi: vous pouvez dessiner un arc-en-ciel à la craie sur votre trottoir

Après une première édition numérique, l'an dernier, la Belgian Pride opte une nouvelle fois cette année pour une version en ligne de l'événement. Le traditionnel cortège est remplacé par une retransmission en direct depuis la Grand-place de Bruxelles ce samedi.



Le programme se compose de deux parties: la Digital Pride Parade de 14h à 15h, en direct de la Grand Place de Bruxelles et une soirée avec performance et DJ sets de Cabaret Mademoiselle à partir de 19h30.



"On a prévu une Pride en trois temps: le 8, le 15 et le 22 mai. On a également demandé à la communauté LGBTQI+ ainsi qu'aux alliés de prendre leurs craies et de dessiner sur un arc-en-ciel sur leur trottoir et de le partager sur les réseaux sociaux pour montrer que même si aujourd'hui, nous ne sommes pas 100.000 dans les rues de Bruxelles, nous sommes là, partout en Belgique et nous existons", explique Laurent Mallet, président de la Belgian Pride.



Comme l'année dernière, le thème de l'événement est "la santé ", car "après un an de confinement, on se rend compte qu'on est une population fragilisée. Pas seulement la santé physique, mais également la santé mentale et la santé sociale", précise-t-il.