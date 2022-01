La Belgique achète 20.000 doses de traitements destinés à empêcher les formes graves de Covid-19

Les géants pharmaceutiques Pfizer et Merck vont livrer à la Belgique 20.000 doses d'antiviraux destinés à empêcher les formes graves de Covid-19, rapportent L'Echo, De Tijd, Het Laatste Nieuws et Gazet van Antwerpen.



Les négociations entre les autorités belges et les deux géants pharmaceutiques ont abouti à un accord pour l'acquisition de 10.000 doses de chacun des traitements, administrables à autant de personnes. La date de livraison n'est pas encore communiquée et le prix devrait rester secret. Dans un premier temps, ces médicaments ne seront pas accessibles à quiconque développe le Covid-19.

Vu la faible quantité disponible, ils ne seront pas prescrits par le généraliste ni délivrables en pharmacie, mais d'abord proposés dans des endroits stratégiques tels que les hôpitaux, à des patients de type âgé présentant des comorbidités. Pour que ces remèdes participent véritablement à la lutte contre l'épidémie, il faudra vraisemblablement attendre plusieurs mois, le temps que les firmes produisent ces pilules en suffisance.