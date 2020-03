Coronavirus - Bilan d'une Belgique au ralenti: "Une file de 150 caddies avant l'ouverture, du jamais vu"

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Les mesures seront d'application jusqu'au 3 avril. Suivez la mise en place de celles-ci grâce à nos journalistes sur place.

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Les cours seront suspendus dans les écoles. Les établissements horeca et discothèques devront fermer leurs portes. Toutes les activités récréatives, culturelles, sportives, folkloriques, quelle que soit leur taille, publiques ou privées, sont annulées. Les mesures entrent en application dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit.

"Une file de 150 caddies avant l'ouverture de ce supermarché, du JAMAIS VU"





Les commerces qui répondent à des besoins vitaux, comme les pharmacies, les magasins d'alimentation et d'alimentation pour animaux restent ouverts. Les autres commerces devront fermer le week-end. Les mesures seront d'application jusqu'au 3 avril. Malgré cette annonce, de nombreuses personnes se ruent ce matin dans les supermarchés afin de faire des stocks "au cas où".



"J'ai vu une file de 150 caddies avant l'ouverture d'un supermarché. Du jamais vu pour certains clients habituels qui viennent faire leurs courses tranquillement. Certains m'ont dit, je n'ai jamais vu ça... Autant de monde avant l'ouverture des portes de ce magasin. Certains vont en profiter pour faire un peu plus de courses que d'habitude (...) La chaîne de magasin confirme qu'il y a du stock en suffisance", explique Marc Demoustiez.

Pairi Daiza reporte sa saison 2020

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 parmi la population, Pairi Daiza annonce, en parfaite concertation avec les autorités communales de Brugelette, le report de l’ouverture de sa saison 2020, initialement programmée pour ce 21 mars 2020, au samedi 04 avril 2020. "C’est le cœur gros, mais pour des raisons sanitaires évidentes (et nous sommes sûrs que vous les comprendrez et les partagerez avec nous), que nous avons pris la décision, avec les autorités communales, de postposer au 4 avril l’ouverture de la saison 2020 de Pairi Daiza", peut-on lire dans un communiqué.

Les mouvements de jeunesse suspendent leurs activités jusqu'au 3 avril

Les mouvements de jeunesse annulent toutes leurs activités à la suite de l'interdiction annoncée, jeudi par le gouvernement fédéral, de toute activité récréative jusqu'au 3 avril, indiquent vendredi les Scouts, les Guides et la Fédération nationale des Patros. "Réunions de sections, activités d'unités, événements et formations organisées par la fédération" sont annulés jusqu'au 3 avril inclus, listent les Scouts, qui rassemblent 50.000 jeunes en Belgique francophone et germanophone.



Inquiétude devant le Sacré-Coeur de Linthout (Woluwe-saint-Lambert) ce matin

Les parents des élèves au Sacré-Cœur de Lindthout, ce matin, sont plusieurs à se demander s’ils amèneront leurs enfants à l’école ce lundi. "J’ai un travail qui me permet de rester à la maison", nous confie l’un d’entre eux. Pour un autre père d’origine italienne, "les mesures d’éloignement social" sont bienvenues pour ralentir la propagation du virus.

Pour eux, il ne devrait donc pas y avoir de problème à garder les enfants à la maison. Quand à un enseignant au micro de Sébastien De Bock, il attend de nouvelles consignes des autorités. "Nous aurons peut-être 50 élèves, peut-être 200", nous dit-il.

Dans tous les cas, le corps enseignant se sent prêt.

Heure de pointe très calme sur les routes

Le trafic était remarquablement calme, vendredi matin à l'heure de pointe, sur les autoroutes de Flandre et de Bruxelles, indique le Centre flamand de la Mobilité (Verkeerscentrum). Cette fluidité peut s'expliquer par le choix, fait par de plus en plus de personnes, de travailler à distance en raison des strictes mesures posées à la suite du coronavirus.

Vers 8h00, il n'y avait que 13 kilomètres de bouchons sur l'ensemble des autoroutes, principalement sur l'A12 et le ring anversois. "C'est particulièrement peu, même pour un vendredi", indique le Verkeerscentrum. "Sur des portions normalement très fréquentées, comme l'E313 qui va du Limbourg vers Anvers, les choses se passent très bien aujourd'hui. Nous avions déjà vu les embouteillages diminuer ces derniers jours." Vers 08h30, la carte était au vert sur l'ensemble du pays sur le site de Touring Mobilis, qui notait 33 km de files.

"J'ai de la chance que la crèche est ouverte" : à Arlon, des parents profitent de l'ouverture de ces structures pour déposer les enfants

"On se demande où l'on va par rapport aux autres pays. Mais les mesures sont prises, pas d'autres choix que de les appliquer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que d'aller travailler. J'ai de la chance que la crèche est ouverte. Mais mon fils rentre à l'école après les vacances de Pâques, on verra comment ça se passe", témoigne Michaël.

Beaucoup d'absents dans une école dans la province de Namur

Les cours seront suspendus dans les écoles à partir de ce lundi 16 mars jusqu'au 3 avril, à la suite des décisions prises lors d'un Conseil national de sécurité. Les établissements scolaires sont cependant invités à maintenir un service d'accueil des enfants.

Au lendemain de cette annonce, Sarah Yernaux s'est rendue dans une école maternelle et primaire de Bouge dans la province de Namur. "Il faut anormalement calme. Beaucoup d'élèves manquent à l'appel et les parents qui viennent déposer leurs enfants sont inquiets. Ils ont beaucoup de questions à poser. L'école sera-t-elle fermée? Comment sera mis en place le système de garderie? Et si je ne suis pas médecin, puis-je quand même déposer mes enfants à l'école ? Ils ont beaucoup de questions, mais elles restent sans réponse. La direction est prise d'assaut, mais elle n'a pas beaucoup plus d'informations que celles transmises hier soir par le conseil national de sécurité. La direction attend les consignes de la fédération Wallonie-Bruxelles. En attendant, les enfants sont accueillis normalement par les enseignants", explique-t-elle devant l'établissement scolaire.

La gare de Charleroi-Sud déserte ce matin : un voyageur confirme un train rempli au tiers par rapport à d’habitude

Une gare de Charleroi-Sud opérationnelle… mais désespérément vide, ce matin. Notre journaliste Marc Demoustiez n’y a croisé que quelques voyageurs, dont des travailleurs qui confirment que le train qu’ils ont emprunté était, lui aussi, bien peu rempli. "Surtout ce matin : il y a à peu près un tiers du nombre de voyageurs" habituel sur la ligne Erquelinnes-Charleroi, confirme-t-il. "Sur les deux wagons, nous étions à peu près 30 au lieu d’une centaine.”