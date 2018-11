La Belgique, candidate à l'organisation de la COP26 sur le climat? La proposition de la Wallonie

Le gouvernement wallon va proposer que la Belgique se porte candidate à l'organisation de la COP26 qui se tiendra à la fin de 2020, a-t-il annoncé vendredi midi.

Cette décision, "qui est une proposition d'ouverture visant à réunir la Belgique sur ce qui est essentiel", selon le ministre wallon en charge du Climat, Jean-Luc Crucke, intervient alors que la Suisse s'est retirée de la course, en raison notamment d'un calendrier trop serré.



Les négociations relatives à l'organisation de la COP26 doivent en effet débuter dès la COP24 qui commence ce lundi. La confédération estime aussi qu'elle avait trop peu de chance de l'emporter en vertu de la logique "du premier arrivé, premier servi", l'Italie s'étant portée candidate la première.





Un coût pouvant aller jusqu'à 176 millions d'euros



Les COP réunissent quelque 20.000 participants sur trois semaines et, selon les estimations suisses, représentent un coût pouvant aller jusqu'à 176 millions d'euros. "La question à se poser, c'est plutôt le coût de l'inaction. Et il est plus problématique que le coût de l'action. Nous voulons croire que ce pays trouvera les ressources pour assumer son ambition, d'autant que 2020 est une année charnière", en vue de la concrétisation de l'accord de Paris sur le climat, a poursuivi Jean-Luc Crucke.



"Nous avons pleinement confiance que le fédéral soutiendra et portera notre volonté. Ce n'est qu'en ayant de l'ambition qu'on peut réussir de grandes choses", a-t-il ajouté avant d'avertir, par téléphone, son homologue flamand, Bart Tommelein, de la proposition wallonne.





Qu'est-ce qu'une COP?



La Conférence des parties, ou COP ("conference of the parties") dans le jargon onusien, réunit chaque année les 197 parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est l'organe suprême de la Convention.



C'est sous l'égide de ce traité, adopté en 1992 à Rio de Janeiro et visant à lutter contre le réchauffement climatique et les conséquences qui en résultent, que les États ont conclu le Protocole de Kyoto, en 1997 (lors de la COP3), et l'Accord de Paris (COP21), fin 2015. Le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est situé à Bonn. C'est dans la ville allemande que se réunissent, en principe, les COP, à moins qu'un Etat ne propose d'en être l'hôte.



En novembre 2017, la COP23 s'est tenue à Bonn sous présidence fidjienne, car la petite île du Pacifique n'était pas en mesure d'accueillir la grand-messe climatique onusienne sur son territoire. La présidence de la COP tourne entre les cinq régions reconnues par l'Onu, à savoir l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe centrale et de l'est et l'Europe de l'ouest et "autres".



Les COP se déroulent une fois par an, sauf décision contraire, et s'étalent généralement sur deux petites semaines. Elles accueillent quelque 20.000 participants parmi lesquels des milliers d'ONG. La COP24 se déroulera du 2 au 14 décembre à Katowice, en Pologne. C'est la troisième fois que le pays d'Europe centrale est hôte de la COP après Poznan (COP14) et Varsovie (COP19). La première COP s'est déroulée en 1995 à Berlin.



