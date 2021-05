La Belgique championne du recyclage plastique: le nouveau sac bleu arrive le 1er juillet en Wallonie

La Belgique est l'un des champions européen du recyclage du plastique. Chez nous, plus de la moitié des déchets plastiques sont recyclés. Les technologies de tri évoluent, ce qui permet de traiter de plus en plus de déchets différents.

Les machines sont neuves, les tapis encore propres. C’est une situation exceptionnelle : ce centre de tri de Charleroi est totalement à l’arrêt. 'La production est à l’arrêt pour une quinzaine de jours, explique Phillipe Teller, directeur général de Valtris. De manière à préparer l’installation à accueillir le nouveau sac bleu à partir du 1er juillet de cette année.'

Cout de l’investissement : 20 millions d’euros. De quoi permettre de doubler le volume de déchets triés de 22 mille tonnes de plastique par an à 40.000 tonnes.

"Concrètement, les gens pourront mettre dans le nouveau sac bleu, non seulement ce qu’ils mettaient déjà dans leur sac bleu historique, mais aussi tous les autres déchets d’emballage de type film plastique, barquette alimentaire et autres," détaille Philippe Teller

Dans ce centre, on les déchets plastiques de plus d’1million de wallons acheminés depuis Namur, Charleroi et le Brabant Wallon, ils sont ensuite triés. "Dans un premier temps, les déchets vont être séparés en différents flux sur une base mécanique, poursuit le directeur. Donc, effectivement nous avons une ligne qui est automatisée. Dans un second temps, les flux séparés vont passer devant l’œil humain de manière à pouvoir parfaire ce tri et retirer encore éventuellement des indésirables."

Les déchets finissent en ballots : 9% sont recyclés en Belgique, le reste, chez nos voisins. Par exemple, les bouteilles colorées vont en France. Un peu plus de la moitié du déchet plastique belge est recyclé. Notre pays figure parmi les meilleurs élèves en Europe.

"Ce sont plus de 700 millions d’euros qui sont investis dans ce recyclage, explique Patrick Laevers, CEO de Fostplus. Le monde de l’industrie et du commerce qui sont responsables pour recycler leurs emballages, ont vraiment mis un pas en avant et ce sont engagé pour atteindre ces taux de recyclage très élevé."

Le nouveau sac bleu pour tous les ménages : c’est l’objectif d’ici 2022. A terme, le recyclage de ces déchets sera développé en Belgique, sur le site de Charleroi. Chaque emballage recyclé… devient à son tour un emballage neuf.