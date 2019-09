La Belgique dans le top 5 des pays qui ont le plus haut taux de décès par suicide en Europe: les associations mettent en garde

Avec 800.000 personnes qui mettent fin à leurs jours chaque année dans le monde, une tous les 40 secondes, les chiffres restent alarmants, même si le taux de suicide par habitant recule, a indiqué l'OMS lundi.

Dans un rapport publié un jour avant la journée mondiale de prévention du suicide, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) explique qu'entre 2010 et 2016, le taux mondial a diminué de 9,8% avec des baisses allant de 19,6% dans la région du Pacifique occidental à 4,2% dans la région de l'Asie du Sud-Est.

La région des Amériques, où l'accès aux armes à feu est un important moyen de suicides selon l'OMS, est la seule ayant enregistrée une hausse (+6%). La baisse du taux mondial s'explique en partie par le fait qu'un plus grand nombre de pays dispose de stratégies de prévention. "Malgré les progrès réalisés, on compte toujours un décès par suicide toutes les 40 secondes", la même fréquence que celle indiquée en 2014, a relevé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. La très grande majorité des suicides se produisent dans des pays à revenu faible et intermédiaire, mais les pays à revenu élevé ont le taux le plus élevé de suicide (11,5 pour 100.000 habitants).





"Tout le monde peut agir contre le suicide"

Les quatre organisations belges de prévention du suicide seront présentes mardi dans plusieurs lieux de passage pour rappeler à la population que "tout le monde a un rôle à jouer" contre le suicide. "Avec un taux de décès par suicide de 16,85 pour 100.000 habitants, notre pays se situe au-dessus de la moyenne européenne qui est de 10,33. La Belgique, mauvaise élève, entre ainsi dans le top 5 des pays qui ont le plus haut taux de décès par suicide en Europe. Un constat alarmant", soulignent les associations à la veille de la Journée mondiale de prévention du suicide.



En 2016, 731 personnes se sont suicidées en Wallonie, 127 à Bruxelles et 1.045 en Flandre. Face à quelqu'un qui envisage de se donner la mort, "tout le monde peut agir", veulent convaincre "Un pass dans l'impasse" (Wallonie), le "Centre de Prévention du Suicide" (Bruxelles), le "Centrum ter Preventie van Zelfdoding" et le "Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie" (Flandre).

Les conseils de ces associations sont d'écouter la personne sans la juger, de prendre au sérieux sa souffrance et de lui renseigner le numéro des centres spécialisés de prise en charge. Ce mardi, des membres des quatre organisations distribueront des cartes informatives et des pin's dans plusieurs gares et places de Liège, Bruxelles, Anvers et Gand.





Quelques numéros utiles

Centre de Prévention du suicide : 0800 32 123

Un Pass dans l'Impasse : 081 777 150