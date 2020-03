La Belgique déclenche la phase 2 pour faire face au coronavirus: qu'est-ce que cela signifie?

La Belgique compte un deuxième cas d'infection au nouveau coronavirus, un patient récemment rentré "d'une région de France où quelques infections" au Covid-19 ont été constatées, a indiqué dimanche la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. La personne est hospitalisée à l'Hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Selon les spécialistes, de nouveaux cas devraient se déclarer dans les prochains jours.

Suite à la confirmation d'un nouveau cas de coronavirus, la phase 2 a été déclenchée sur le territoire belge. Selon les spécialistes, de nouveaux cas devraient se déclarer dans les prochains jours d'où le déclenchement de cette nouvelle phase. "Cela signifie que nous entrons dans une nouvelle phase. On savait que l'on allait avoir des cas", ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche.

A quoi correspond ce stade 2?

Le but est de freiner la propagation. Les patients infectés sont isolés dans un service spécialisé et soignés en toute sécurité. Toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts étroits (famille, collègues, autres voyageurs) sont répertoriées, contactées et également placées sous surveillance.

Si nécessaire, elles sont testées pour l'infection ou mises en isolement temporaire jusqu'à ce qu'il y ait une certitude.

