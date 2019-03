La Belgique en fait-elle assez pour faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre ? Voici ce que disent les chiffres

La Commission européenne pointe du doigt la Belgique qui "ratera ses objectifs pour 2020 et 2030" si elle ne prend pas de nouvelles mesures, selon un rapport publié par Le Soir mardi. "Des efforts additionnels sont nécessaires en matière de réduction d'émissions, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique", pointe l'exécutif européen.

Les manifestations des jeunes ces derniers mois dans le pays ont fait parler d’elles dans le monde entier. Chaque jeudi, les manifestants réclament clairement aux dirigeants d’agir en faveur du climat. Mais pour l’instant, les résultats concrets ne suivent pas. "La Belgique ratera même ses objectifs climatiques pour 2020 et 2030", indique la Commission européenne dans son dernier rapport. L’exécutif précise: "Des efforts additionnels sont nécessaires en matière de réduction d'émissions, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique." Et cela concerne les secteurs non industriels. A savoir le transport, le logement, l'agriculture, et le secteur tertiaire. Selon la Commission européenne, en 2020, les émissions de gaz à effet de serre auront été réduites de 12% par rapport à 2005. Or, il faudrait atteindre -15%.

Pour 2030, ces réductions atteindront -14%, alors que les objectifs sont de - 35%. A plus long terme, pour 2050, la Belgique doit quadrupler voire sextupler son rythme de réduction. Il faudra donc mettre en place de nouvelles mesures pour véritablement atteindre les objectifs climatiques. ?

La Commission parle également de la situation des entreprises : en Belgique, "la part des grandes entreprises ayant réalisé un audit énergétique est considérablement plus faible que la moyenne européenne (58 % contre 67 % en Europe)."