La Belgique en proie à une pénurie d’infirmières "aggravée" dans les prochaines années?

Selon l’Agence Européenne pour le Développement et la Santé, la Belgique va être en proie à une pénurie d’infirmières aggravée dans les prochaines années.

La formation de bachelier en Soins infirmiers est passée de 3 à 4 ans, depuis la rentrée 2016, conformément aux exigences européennes. Le passage de 3 à 4 ans d’études va créer un vide pendant quelques mois pendant l'année scolaire 2019-2020 même s'il y a des sessions en septembre et en janvier.

Dans les études de soins infirmiers, il y a eu cette année 50 % d’inscrits en moins en Wallonie et 30 % en moins à Bruxelles. Le passage à quatre ans d’études effraye certains candidats.

Le baccalauréat en 4 ans exige 4.600 heures d’enseignement, dont la moitié en stage, ainsi que des compétences scientifiques plus développées.

Moins d’infirmiers et d’infirmières sortiront des hautes écoles. Or, on doit aujourd’hui déjà faire appel, dans les centres hospitaliers à de nombreuses intérimaires.



La pénurie d’infirmières existe déjà

La durée moyenne de carrière en milieu hospitalier pour les infirmières est de 5 à 7 ans. En même temps, la charge de travail ne cesse d’augmenter, car la patientèle est plus agée, avec de multiples pathologies et les durées de séjour en hôpital diminuent.

Patrick Mullens, expert à l’Agence Européenne pour le Développement et la Santé tire la sonnette d’alarme. Dans les années qui viennent, une pénurie d’infirmières va se faire de plus en plus sentir. Elle existe déjà mais va se renforcer. "On a déjà un manque d’infirmières puisque beaucoup d’hôpitaux font appel à de l’interim et recrute des infirmiers en Roumanie ou en Tunisie. Depuis 2016, les études sont passées de 3 à 4 ans pour les infirmières bachelières, ce qui veut dire que d’ici deux ans, il va y avoir une année sans sortie d’infirmières. Aucune d’entre elles ne sera diplômée car on sera passé dans le cycle quatre ans. Cela va aggraver la chose", explique-t-il.