La Belgique est de plus en plus ensoleillée : est-ce forcément une bonne nouvelle pour les possesseurs de panneaux photovoltaïques ?

Les propriétaires de panneaux photovoltaïques devraient se réjouir de ce coup de soleil sur la Belgique. Pourtant, certains éléments sont à prendre en compte. Un reportage de Maud Pique pour Bel RTL.

La Belgique est de plus en plus ensoleillée. Le rayonnement solaire augmente depuis les années 70 dans notre pays, avec plus de 12 % de rayonnement relevé à Uccle en 50 ans. Ce surplus d’ensoleillement est-il vraiment une bonne nouvelle pour les possesseurs de panneaux photovoltaïques?



Qui dit plus de soleil dit plus d'électricité produite. Mais si cet ensoleillement est accompagné de fortes chaleurs, la productivité est moindre. C'est le désavantage des panneaux photovoltaïques.





"Mais tout n'est pas perdu"



Le second paramètre à prendre en compte est le fait que durant l'été nous consommons moins. Comme il fait bon, nous sortons de chez nous, les lumières sont allumées moins souvent et le chauffage électrique est coupé. Ce surplus d'énergie ne sert donc pas à grand-chose.

"Mais tout n'est pas perdu, car les installations qui bénéficient de certificats verts sont récompensées. Et plus d'électricité signifie plus de certificats et la rentabilité des panneaux augmente", nous explique notre journaliste Maud Pique.