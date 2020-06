Le coût de la vie est en moyenne 15% plus élevé en Belgique qu'en Europe: pourquoi?

Selon l’office de statistique de l’Union européenne, le coût de la vie est en moyenne 15% plus élevé en Belgique par rapport à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne. Les Belges paient particulièrement cher pour leurs télécommunications.

1/Les télécommunications

Premier secteur dans lequel les Belges paient bien plus cher que les autres Européens: les télécommunications. Les prix des abonnements de téléphonie et internet sont 47% plus élevés que la moyenne européenne. Pourquoi une telle différence ? Etienne de Callattaÿ, économiste, fait savoir: "C'est pour une et une seule bonne –mauvaise- raison. Il n'y a pas assez de concurrence. Il faudrait un opérateur additionnel, plus de concurrences pour tirer les prix vers le bas. Aussi longtemps que ce ne sera pas le cas, les opérateurs existants sont bien contents de cette situation."





2/ Alcool et tabac

Pour se fournir en alcool et tabac, les Belges paient 12% de plus que la moyenne des Européens à cause des taxes. Au Luxembourg par exemple, les prix sont au contraire 4% moins élevés que la moyenne.

3/ Nourriture

Quand vous faites vos courses au supermarché, les prix en Belgique sont 12% plus élevés que la moyenne des 27 pays de l’Union européenne. Là aussi, il y a une explication. "Quand les supermarchés belges sont à proximité des supermarchés Albert Heijn qui pratiquent des prix moins élevés, ils s'alignent. Ça montre que pour ces supermarchés il est possible de baisser les prix tout en restant rentable. Ça montre que là aussi, c'est la concurrence qui est le facteur explicatif numéro 1 de la situation des prix en Belgique. Trop peu de concurrence donc des prix trop élevées", explique Etienne de Callattaÿ.

4/ Hôtels et restaurants

Si vous avez choisi de passer vos vacances en Belgique cette année, sachez que les hôtels et restaurants coûtent ici 22% plus chers que la moyenne européenne. Les prix sont plus intéressants en Espagne par exemple : -10% par rapport à la moyenne. Ou en Grèce, -12,5%. La Belgique est plus proche de la moyenne européenne en ce qui concerne les dépenses liées à la culture, aux vêtements ou à l’automobile.