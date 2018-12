La Belgique est l'un des trois paradis sur terre des athées: "Le modèle belge a une place unique au monde"

La Belgique figure, avec les Pays-Bas et Taïwan, parmi les trois pays au monde jugés les plus accueillants pour les athées et les libres-penseurs, selon un rapport de l'Union internationale humaniste et éthique (UIHE) présenté jeudi au Parlement européen.

Pour établir son classement, l'UIHE a exploré quatre domaines: les aspects constitutionnels et le rapport aux pouvoirs publics, l'éducation et les droits de l'enfant, les caractéristiques sociétales, familiales et communautaires, ainsi que la liberté d'expression et les valeurs humaines.

Légèrement moins performants, la France et le Japon complètent le top-5 des 196 pays passés au crible. Le Pakistan, les Maldives, l'Afghanistan, l'Iran et l'Arabie saoudite sont en queue de peloton. "Le modèle belge a une place unique au monde", confirme Anne-France Ketelaer, vice-présidente de l'UIHE et directrice de deMens.nu, l'union néerlandophone des associations libérales.

"On y a historiquement fortement investi dans la coexistence pacifique des différentes convictions, jusque dans l'enseignement officiel. Pour autant, tout n'est pas parfait. La société très diversifiée est une réalité, mais nous sommes tous en recherche, au sein de cette société. Les principes des Lumières peuvent à nouveau fixer le cap, par exemple en les inscrivant plus clairement dans notre Constitution".