La Belgique est plus que jamais une plaque tournante pour la cocaïne: comment expliquer l'explosion du trafic chez nous ?

Les douanes belges ont saisi 46 tonnes de drogue l'année passée, dont quarante et une rien que de cocaïne...

Notre pays sert de porte d'entrée pour la drogue en Europe, via le port d'Anvers, on le sait. Mais comment peut-on expliquer que les saisies de cocaïne aient explosé l'année passée ?

Le premier élément de réponse, on le trouve en Amérique du Sud, où la production de cocaïne a augmenté. "En Colombie, suite aux accords passés avec les FARC, il y a eu des réorganisations entre les différents cartels. On a aussi constaté que les plans de cocaïne produisaient plus, grâce à une sélection génétique", a expliqué Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Deuxième élément de réponse: chez nous, les trafiquants sont ingénieux. Ils utilisent le port d'Anvers et les containers qui arrivent par milliers, mais également les passagers des avions. "Il y a toutes les formes de trafic. Il y a ce qu'on appelle les mules, des personnes qui avalent ; et puis des containers entiers, et là on parle de tonnes".

Troisième élément de réponse: les contrôles sont renforcés. Actuellement, aux Douanes, 13 personnes traquent les trafiquants de drogue, et ils seront près de 20 à la fin de l'année. Ils peuvent faire appel à des services d'appui. A cela s'ajoutent les scanners dans le port d'Anvers, contrôlant les containers de manière ciblée.