La Belgique et les Pays-Bas pourraient-ils à nouveau former un seul pays? Bart De Wever en "RÊVE": "Il pousse des cris de détresse"

La Belgique et les Pays-Bas ont déjà formé un seul et même pays. Cela s'est fait après la bataille de Waterloo, en 1815. L'expérience n'a duré que 15 ans mais le président de la N-VA a récemment soutenu ouvertement l'idée d'une réunification.

"Je rêve que les néerlandophones du nord et du sud vivent dans le même Etat. Ils formeraient une des plus fortes économies mondiales. Je mourrais plus heureux comme néerlandais du sud", a confié Bart De Wever sur Canal Z, le 19 juillet 2021. En 1815, la Belgique et les Pays-Bas formaient un seul pays. Le but était de construire une nation solide entre France et Allemagne, histoire d'empêcher les conflits entre les deux blocs. Finalement, l'expérience n'a duré que 15 ans, jusqu'en 1830, année de la révolution belge et de notre indépendance.

Bart De Wever a donc soutenu ouvertement l'idée d'une réunification entre la Belgique et les Pays-Bas. Mais cela est-il réaliste ? Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Louis Tobback, ministre d'Etat (Vooruit), a donné son avis sur la question. "Dans une Europe qui s'unit de plus en plus, le rêve de De Wever se réalisera parce que tous ceux qui parlent néerlandais se retrouveront à nouveau dans une seule construction étatique. Dans l'Europe, ils seront tous dans un ensemble politique uni, de plus en plus uni chaque jour d'ailleurs."

Il continue: "Je crois que ce que fait De Wever quand il se laisse aller à ses émotions, c'est du moins l'impression qu'il veut donner, c'est un cri de désespoir. Il compte qu'en 2024, il va avoir une dernière possibilité de créer une Flandre indépendante sans avoir besoin du Vlaams Belang. Il faut lui laisser ça, il n'aime pas le Vlaams Belang. Il a toujours voulu montrer qu'il pouvait faire une Flandre indépendante sans compter sur ce parti. Ça ne se réalise pas et donc, de temps en temps, il pousse des cris de détresse. C'est ce qu'il fait à mes yeux dans ce cas. Mais qu'est-ce que ça veut encore dire en ces temps une "Flandre indépendante" ? Boris Johnson est en train de faire l'expérience de ce que signifie une Angleterre indépendante. Ça n'existe plus. L'Etat d'aujourd'hui n'est plus l'Etat indépendant et souverain de 1830."

"Le sens de l'histoire n'est pas au nationalisme"

Frans Boogaard, journaliste néerlandais qui travaille pour Algemeen Dagblad, confie que personnellement, il ne connait "personne aux Pays-Bas ni en politique ni dans la société qui soit en faveur. Il y a eu un sénateur dans les années 90 mais c'est fini".

Pour David Leisterh, député bruxellois, président bruxellois du Mouvement Réformateur, "l'histoire ne repasse pas les plats mais le sens de l'histoire n'est pas non plus au nationalisme. Je crois que la conclusion de De Wever, c'est qu'il se rend compte que son nationalisme flamand est un échec. Peut-être qu'il cherche une échappatoire".

Christophe Deborsu explique par ailleurs qu'aucun membre de la N-VA n'a accepté de venir sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche pour revenir sur les propos de leur président de parti.