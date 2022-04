La Belgique LEADER mondial des Repair Cafés: pourquoi et comment faire réparer plutôt que d'acheter neuf?

Ce matin, dans sa chronique consacrée à l’économie et à la consommation, Bruno Wattenbergh explique pourquoi, avant d’acheter du neuf, on doit d'abord envisager de réparer.

Pour éviter le gaspillage, on peut réparer objet dans ce que l’on appelle un "Repair Café. Ces endroits, ouverts à tous, sont animés par des bénévoles qui proposent des réparations pour plusieurs catégories d’objets : le petit électroménager, l'informatique, les vélos, la couture, le bois et la mécanique.

Ils ne parviennent à réparer tous les objets mais environ 70% des objets apportés sont réparés, 15% nécessitent une nouvelle pièce identifiée, ce qui est déjà souvent une solution et les 15% restant sont dirigés vers des filières de démontage. Par ailleurs, 20% des visiteurs deviennent eux-mêmes réparateurs bénévoles.

Ces Repair Cafés sont en effet animés par des bénévoles qui vous guident en général dans la réparation, vous indiquent comment faire et souvent, ce n’est pas sorcier. Du coup, ils vont alors vous proposer de devenir également réparateur.

Combien ça coûte de faire réparer un objet ?

C'est entièrement gratuit, u plutôt, cela fonctionne via une contribution volontaire : à vous d'estimer le prix de votre réparation en plaçant l'argent dans un pot commun qui servira à payer les outils, la salle ou encore l'assurance responsabilité civile du Repair Café.

Cela fait déjà neuf ans que le premier Repair Café belge a vu le jour à Ixelles. Depuis, le concept a été décliné dans les 3 régions et son succès ne tarit pas. Et c’est logique puisque lorsque l’on interroge les consommateurs belges, près de huit sur dix préféreraient réparer leurs équipements plutôt que d'en acheter de nouveaux. Proportionnellement à son nombre d’habitants, la Belgique fait toujours office de "leader" dans le monde des Repair Cafés, juste derrière les Pays-Bas et l’Allemagne.

Sur les 2.200 Repair Cafés existant dans le monde, 300 se trouvent en Belgique et 33 à Bruxelles. En Wallonie, une commune sur deux dispose ainsi d’un Repair Café alors qu’à Bruxelles, seuls Laeken et Koekelberg n’en ont pas.

Comment peuvent faire les personnes qui habitent en milieu rural et peu mobiles ?

Première solution, le Repair Café Mobile qui a parcouru la Wallonie l’année passée : cette version mobile avait pour objectif de faire découvrir les valeurs et le fonctionnement de ces ateliers à un public plus large, tout en sensibilisant à la réduction des déchets et à l'économie circulaire et il comportait un espace réparation.

Seconde solution : la chaine YouTube Repair Together. À cause de la pandémie, les Repairs Cafés se sont déclinés en ligne. Vous pouvez y retrouver comment réparer un grille-pain, une centrale vapeur ou encore comment changer la batterie d’un smartphone.