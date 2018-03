La Belgique passe à l'heure d'été la nuit prochaine: est-ce la dernière fois?

Dans la nuit de samedi à dimanche, on va dormir une heure de moins.

A 2h du matin, il sera en effet 3h… Vous dormirez donc une heure de moins. Ce changement d'heure semble désuet aujourd'hui et fait débat au Parlement Européen.

On avance de plus en plus vers la suppression de ce changement d’heure. Le Parlement Européen s'est penché sur la question en février. Par 384 voix pour (153 voix contre), il a demandé à la commission de réévaluer la directive de 2001 sur le changement d'heure.

En Belgique, deux députés MR, Gautier Calomne et David Clarinval, ont introduit une proposition de résolution. En novembre dernier, ils demandaient une vraie étude sur les impacts économiques de la mesure, et s'il n'y en a pas, ils proposent à l'Europe d'abandonner la mesure.

Il y a aussi des associations qui militent contre le changement d'heure, dont l'association française Contre l'Heure d'Eté Double qui a son équivalent belge mais néerlandophone.

L'Association belge Contre l'Heure d'Eté Double (ACHED), l'équivalent belge d'un organisme basé en France, rappelle qu'une étude suédoise a indiqué une augmentation du nombre de crises cardiaques lors du passage à l'heure d'été.

Une étude (projet Euclock), financée par l'Union européenne, avait montré en 2007 que l'horloge biologique interne s'ajuste plus difficilement au passage à l'heure avancée du printemps qu'au passage à l'heure normale de l'automne.