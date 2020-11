La Belgique détient désormais le plus haut taux de contaminations au coronavirus en Europe selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Comment l'expliquer? L'infectiologue Erika Vlieghe avance quelques raisons au micro de Pascal Vrebos.

"Lorsque la maison est en feu, il faut faire quelque chose". Voici ce que déclarait Erika Vlieghe début octobre. Celle qui a présidé le Groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES) était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche. Elle est revenue sur l'urgence de la situation actuelle, insistant sur le respect des gestes barrière.

Aujourd'hui, la Belgique est le pays d'Europe le plus contaminé. Comment en est-on arrivé là? L'infectiologue à l'Université d'Anvers répond. "Je pense que c'est un mix de beaucoup de choses (...) Il y a des variables qui sont difficiles à changer telle que notre position dans l'Europe. On est un pays de trafic. Il y a une très forte densité de population", avance-t-elle.

L'infectiologue avance également un manque de préparation en comparaison à d'autres pays européens. "Beaucoup de pays ont commencé à faire des préparations en cas de pandémie depuis des dizaines et des dizaines d'années après 2003 et le Sras. Chez nous, malheureusement, ce fut très limité ou fragmenté. On a jamais d'exercices nationaux", souligne Erika Vlieghe. Avant de poursuivre: "Ça n'a jamais été une priorité dans les budgets. Il faut avoir une politique de santé publique très prévoyante".

Des recommandations peu suivies (ou trop tard)

Pendant plusieurs semaines, Erika Vlieghe a présidé le Groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES). Son rôle: conseiller les politiques en apportant une série de recommandations visant à limiter la propagation du virus sur le territoire. Problème: selon l'ex-présidente, toutes ces indications n'ont pas été bien suivies par le monde politique. "En tant qu'experts, nous avons conseillé des choses et ça a duré assez longtemps avant qu'on agisse", déplore-t-elle.

