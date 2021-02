Les mesures de restriction sont toujours en vigueur dans notre pays. Quand vont-elles être levées? À partir de quand va-t-on pouvoir déconfiner?

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale avait évoqué jeudi le début d'un "déconfinement prudent" d'ici 15 jours, soit à la date du prochain Comité de concertation programmé le 26 février. Ceci est-il envisageable?

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, le ministre-président wallon Elio Di Rupo, s'est exprimé à ce sujet. Selon lui, au vu de la situation épidémiologique actuelle, il est difficile d'envisager très prochainement un déconfinement global. "Les chiffres stagnent depuis plusieurs semaines. Les prévisionnistes nous mettent en garde sur un redéploiement exponentiel à cause des variants. Au niveau belge, on essaie de déconfiner, étape par étape", explique-t-il.

Selon des projections faites par Nicolas Franco, chercheur en modélisation mathématique à l’université de Namur, un déconfinement au mois de mars entraînerait une hausse des hospitalisations, menant ainsi à la saturation des hôpitaux. En revanche, un déconfinement en mai démontre une courbe plus maîtrisée. Peut-on espérer un déconfinement pour le mois de mai?

Un déconfinement de manière graduelle

Pour Marius Gilbert, épidémiologiste, cela est "réaliste". L'expert insiste cependant sur le fait que la situation repose sur de grandes inconnues telles que la propagation des variants sur notre territoire et sur la vitesse à laquelle la population belge va pouvoir être vaccinée. Pour Marius Gilbert, le déconfinement devra être progressif. "La transmission est à un niveau stable pour le moment. Ce serait plus confortable de déconfiner si l'on était dans une phase de décroissance car on aurait une certaine marge de manœuvre qu'on pourrait utiliser. C'est ça tout l'enjeu actuel. C'est pour cela que le déconfinement doit se faire de manière extrêmement graduel. L'enjeu principal est d'essayer que chaque fois que l'on va déconfiner quelque chose, le faire avec beaucoup de prudence et en l'accompagnant de dispositifs. Il faut y aller très lentement", a indiqué l'expert.

Marius Gilbert précise qu'il va falloir penser à une levée progressive des mesures car leur impact sur la santé mentale des Belges ne doit pas être négligé.