La Belgique pourrait ramener le niveau de menace terroriste à 2 lundi prochain

Selon nos confrères L'Echo, l'Organisation de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), se penchera lundi sur le niveau de menace terroriste et pourrait rétrograder celui-ci de 3 à 2. "Il y a "de très grandes chances" que le niveau soit ramené à 2. C'est ce qu'il est ressorti du kern (comité restreint de ministres) de ce vendredi matin", annonce le journal économique sur son site internet. Le niveau de menace terroriste avait été monté à 3 (sur 4 niveaux) au lendemain des attentats de Paris perpétrés par des terroristes dont certains vivaient en Belgique. L'organe qui détermine ce niveau, l'OCAM est composé de représentants des ministères de la Justice et de l'Intérieur, en collaboration avec la Sûreté de l'Etat, du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), des polices locales et fédérales, des douanes et de l'Office des étrangers.

Une réduction du nombre de militaires en rue, ou la suppression de la mesure, pourrait également être décidée par le gouvernement, le centre de crise et les services de sécurité.