La Belgique réfléchit à la phase du déconfinement: vers le traçage des malades via leur téléphone portable?

Le coronavirus en Belgique contraint les autorités à réfléchir à cette sortie de crise sanitaire. Même s'il n'est pas encore à l'ordre du jour, le déconfinement est étudié par des experts et diverses pistes sont proposées.

Le principe de tracer et d'avertir les personnes qui ont été en contact avec une personne covid-positive est un des éléments qui sera nécessaire dans le cadre du déconfinement, a déclaré le virologue Emmanuel André vendredi lors du point presse des autorités sanitaires sur la pandémie de coronavirus en Belgique.



"Le déconfinement est un processus complexe qui va nécessiter de maintenir ou d'accentuer certains outils que nous avons déjà et d'en mettre d'autres à disposition", a expliqué Emmanuel André. "Le jour ou ce sera nécessaire, et en complémentarité avec d'autres approches, oui (le traçage) sera probablement un des outils que nous aurons à disposition."

Comment ça fonctionne?

Le téléphone portable possède une multitude de données. Via certaines applications et sous certaines conditions, on est capable de suivre son détenteur presqu'au mètre près. Même si la question du déconfinement n'est pas d'actualité, plusieurs Etats réfléchissent à sa mise en place. Parmi les pistes étudiées, l'élaboration d'une application sur smartphone avec un système de traçage. Le but serait de tracer puis contacter les personnes qui ont été en contact via une personne testée positive.

En France, l'Élysée a donné son feu vert au projet "StopCovid". Ce dernier développe une application visant à limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. Elle fonctionnerait via le système Bluetooth.

L'utilisation des données des smartphones avait été évoquée jeudi par la Première ministre Sophie Wilmès à la Chambre. Dès le début de la pandémie en Belgique, le ministre des Télécoms, Philippe De Backer, a créé un groupe de travail sur le sujet, conseillé par un comité éthique et en lien avec la Commission européenne ainsi qu'avec les experts du groupe chargé de préparer la stratégie de sortie de crise.

