La Belgique se déconfine - DERNIERES INFOS: tous les cafés ne rouvriront pas leurs portes

Le déconfinement se confirme dès ce lundi 8 juin. Certains secteurs devront cependant encore patienter avant de reprendre leurs activités.

La phase 3 du déconfinement débutera bien lundi prochain, le 8 juin, a confirmé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès. "On va pouvoir changer notre approche par rapport aux mesures en vigueur aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

PHASE 3 DÉCONFINEMENT - LE DIRECT

Tous les cafés ne rouvriront pas leurs portes

Les restaurants et cafés pourront accueillir des clients dès lundi. Mais tous ne le feront pas ou parfois pas tout de suite. Le temps de se mettre aux normes. Pour les bars, c'est un peu plus compliqué en raison de la distanciation sociale, du service à table et de la fermeture à 1h du matin.

Exemple à Liège: plus de 90% des exploitants de cafés dans le Carré ne sont pas certains de rouvrir selon SudPresse.

Les forains déçus de ne pas pouvoir reprendre en même temps que les parcs d'attractions

L'asbl La défense des forains belges (DFB) se dit mercredi déçue de ne pas pouvoir reprendre d'activité avant le mois d'août. "Nous ne voyons pas bien pourquoi une distinction est opérée avec les parcs d'attractions."

La ministre Désir dit comprendre la frustration des écoles fondamentales

La ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS) a écrit à toutes les écoles fondamentales, se disant sensible aux critiques qu'elle "comprend parfaitement", rapporte Sudpresse jeudi, qui évoque un "petit meaculpa" de la ministre de tutelle.

L'annonce d'une reprise intégrale des cours dans les écoles maternelles à partir du 2 juin et primaires à partir du 8 juin, a suscité bien des questions, remous et même la colère de certains directeurs. Au point que la ministre a écrit à toutes les écoles fondamentales : "J'entends les inquiétudes et le désarroi de certains d'entre vous".

La justice craint une vague de dossiers liés à la crise sanitaire

Le traitement des violations aux mesures de confinement pour limiter la propagation du coronavirus représente un grand défi pour les tribunaux de police. "Sur base de la tendance actuelle, nous nous attendons à ce que pas moins de 30.000 dossiers soient présentés aux tribunaux dans les mois qui viennent", affirme la magistrate de presse Kristine De Beule jeudi dans De Morgen.

Un accord a été trouvé pour alimenter le Fonds Blouses blanches

Un accord a été dégagé entre dix partis pour pérenniser le Fonds Blouses blanches avec 402 millions d'euros consacrés à la formation et l'engagement du personnel soignant, annoncent mercredi soir les députés Marc Goblet (PS), qui préside le groupe de travail à ce sujet, et Jan Bertels (sp.a). Plus d'informations ici.