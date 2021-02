La Belgique sous la neige: les conseils de Benoît Godart pour conduire en toute sécurité

Benoît Godart, de l'institut Vias, était l'invité du RTL INFO Bienvenue. Il est revenu sur quelques conseils essentiels de conduite sur la neige.

Certains ont été surpris par la neige ce matin mais d'une manière générale, les Belges s'adaptent aux conditions glissantes.

"On constate que la plupart des conducteurs adaptent leur comportement, roulent moins vite et augmentent les distances de sécurité. C'est la raison pour laquelle, généralement, quand il neige, il y a moins d'accidents graves et il y a plus de petits accrochages", a expliqué ce midi Benoît Godart, le porte-parole de l'institut Vias.

Bien déneiger son pare-brise et ôter sa grosse veste

Il a également prodigué quelques conseils pour éviter de glisser. D'abord, avant de commencer à rouler, il y a 2 gestes importants :

"Pour ceux qui doivent absolument prendre la voiture, il faut se mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire bien déneiger sa voiture. Ce matin, certains conducteurs avaient juste enlevé 10 centimètres carrés de leur pare-brise, et donc ça, ce n'est pas se mettre dans des bonnes conditions pour conduire. Se mettre dans les bonnes conditions, c'est également enlever sa grosse doudoune lorsqu'on lorsqu'on monte dans la voiture", a-t-il expliqué.

Sur la route, calme et douceur

Concernant la conduite en tant que telle, 2 choses sont à avoir à l'esprit, c'est calme et douceur.

"Parce que personne n'a l'habitude de conduire dans des conditions telles qu'on les connait aujourd'hui et paniquer ne sert à rien, a poursuivi Benoît Godart. Et douceur, ça veut dire éviter les accélérations brusques, les coups de volant intempestifs et les freinages dernière minute. Bref, il faut vraiment être cool sur la route. Généralement, tout se passe bien à partir du moment où vous respectez ces conseils".