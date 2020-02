La Belgique, un vieux couple sur le point de se séparer? "Non, pas du tout" pour le représentant des entreprises

Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Il a notamment donné son avis sur la possibilité de voir la Belgique se diviser dans les mois et années à venir.

Pascal Vrebos: Est-ce que la Belgique n’est pas devenue aujourd’hui un vieux couple qui regarde dans des directions différentes et qui ne se parle plus? Vous n’avez pas ce sentiment?

Pieter Timmermans: Je pense que oui, il y a la Wallonie, Bruxelles n’oublions pas, et la Flandre. Il y a trois régions.

Pascal Vrebos: Même quatre avec la communauté germanophone.

Pieter Timmermans: Donc devoir se parler, oui. Mais il quand même trouver des moyens pour qu’on puisse prendre des décisions. J’ai l’impression de temps en temps qu’on parle beaucoup, qu’on discute, mais qu’il n’y a pas quelqu’un qui peut finalement trancher.

Pascal Vrebos: On ne va pas vers un divorce à l’amiable par indifférence, par lassitude?

Pieter Timmermans: Non, pas du tout. On a examiné les liens économiques et sociaux entre les différentes régions. Un chiffre: savez-vous que 20% des employés du secteur privé travaillent dans une entreprise qui est présente dans au moins deux régions de notre pays? Donc il y a des liens entre le Nord et le Sud et Bruxelles. 300.000 navetteurs se déplacent chaque jour à Bruxelles. Donc il faut garder ça à l’esprit également.