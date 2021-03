La pandémie de covid-19 est au centre de notre vie quotidienne. Pour beaucoup, cela amène à des choses négatives, créant une ambiance pesante. Mais tous n'ont pas vécu cela. Pour certains, la pandémie a été le théâtre de très bonnes nouvelles, comme pour Nicolas et Rosy, deux jeunes Belges qui ont trouvé l'amour en pleine pandémie mondiale.

Dans les deux cas, ce sont les applications de rencontre qui ont permis de faire naître cette idylle. "J'étais sur Tinder depuis le début de la pandémie pour m'occuper", nous explique Nicolas, qui a ensuite matché avec sa future copine. "Je ne l'ai rencontré qu'en juillet. En octobre, quand la pandémie a repris, que le confinement a repris, on a continué à se parler", confirme-t-il.

Rosy, elle, a dû faire face à un autre challenge. En effet, son coup de coeur vivait en France. "Vu que les frontières étaient fermées, nous avons parlé pendant plus d'un mois. Nous nous sommes rencontrés après mes examens, parce que l'ouverture des frontières tombait au même moment. Et le feeling est passé comme par message", a-t-elle confirmée, toute heureuse de cette belle histoire.

Et elle ne le cache pas: l'idée de franchir la frontière malgré l'interdiction a bien germé dans son esprit. "Sur le moment, c'était tentant, j'aurais bien voulu", admet-elle. "Mais c'était important d'apprendre à se connaître, au moins par messages, et après voir ce que ça pouvait donner. Par la suite, quand on était vraiment ensemble, c'était plus compliqué de trouver des moyens de se voir, justement à cause des règles qui diffèrent entre la France et la Belgique et puis les papiers qu'il faut donner pour passer la frontière", explique Rosy.

Pour Nicolas, les applications de rencontre sont aujourd'hui très intéressantes. S'il ne cherchait pas l'amour, cela lui est tombé dessus. "C'est une bonne solution vu le contexte. C'est compliqué de rencontrer d'autres gens autrement", résume-t-il à ce sujet. Il en a eu la preuve par l'exemple.