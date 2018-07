La bière donne-t-elle du ventre? Une diététicienne tord le cou aux idées reçues (vidéo)

Nathalie Majcher, diététicienne, a répondu aux croyances qui entourent la bière pour le Huffington Post.

La bière fait-elle grossir?



Ca dépend. Il faut savoir que la bière apporte environ 37 calories par 100 millilitres, ce qui est finalement moins calorique que d'autres alcools comme le cidre, le champagne ou le vin. En revanche, 37 calories, c'est autant qu'un soda. La bière peut faire grossir si on en consomme en grande quantité et dans le cadre d'une alimentation déséquilibrée. En revanche, si on en boit de temps en temps dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, il n'y a pas de raison que la bière vous fasse grossir, détaille Nathalie Majcher.



"Le gros buveur d'alcool risque par conséquent de courir un sérieux risque de surpoids. En principe, 3 verres de bière par jour pourraient entraîner une prise de poids d'environ 13,4 kilos en un an", précise encore le Vif sur son site.





La bière donne-t-elle du ventre?



Oui, ca peut faire gonfler le ventre, mais c'est un phénomène qui est passager pour deux raisons : tout d'abord, dans la bière, on a du gaz carbonique parce que c'est une boisson gazeuse. Pendant la fermentation, il y a du gaz carbonique qui se crée. C'est comme quand on boit une boisson gazeuse, ça va un peu gonfler dans l'estomac distendre l'estomac et donc créer ce phénomène de ventre gonflé, mais c'est temporaire. La deuxième raison, c'est qu'on ingère d'un coup une quantité très importante de boisson qui va naturellement distendre l'estomac. C'est comme quand on prend un repas très copieux, ça fait gonfler le ventre. Mais c'est tout à fait normal et c'est banal.



Alors, il ne faut pas confondre le ventre gonflé après une consommation de bière ponctuelle avec le "ventre à bière", que la plupart des gros buveurs de bière ont. On a effectivement constaté un lien entre grosse consommation de bière et ventre à bière. Mais je vous rassure, la bière à elle seule ne créera pas un gros ventre à long terme. C'est plutôt un tout. Une alimentation déséquilibrée qui va favoriser l'accumulation de graisses sur cette partie de l'estomac, mais pas la bière à elle seule, ajoute la diététicienne.





La bière est-elle mauvaise pour les reins?



La bière a un effet diurétique parce qu'elle est riche en potassium et le potassium favorise l'excrétion urinaire. Autrement dit, on urine beaucoup plus. Mais ça n'a pas d'effet néfaste sur des reins en bonne santé. Par contre le risque, c'est la déshydratation puisque le fait d'uriner plus va déshydrater l'organisme... D'où l'importance de boire de l'eau après chaque consommation d'alcool et en particulier la bière, précise-t-elle.





La bière est-elle bonne pour les cheveux et la peau?



La bière est effectivement bonne pour la peau et les cheveux parce qu'elle est riche en vitamines du groupe B et notamment en vitamine B9 qui a pour rôle dans l'organisme de régénérer les cellules de l'organisme notamment les cellules de la peau. Cette vitamine limite le vieillissement cutané et favorise le développement de bonnes cellules. Mais la bière n'est pas la seule source de vitamine B9. Il n'est pas recommandé de boire de la bière pour des bienfaits sur la peau, car elle déshydrate aussi et la déshydratation est mauvaise pour la peau, explique encore Nathalie Majcher au Huffington Post.