La boucle de connexion R0-E40 à Woluwe-Saint-Etienne sera fermée en soirée et la nuit

Les bretelles de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne seront fermées de 21h à 05h pendant six semaines à partir du lundi 9 mars, a indiqué l'Agence flamande du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). En cause? L'installation d'un nouvel éclairage LED.



La circulation sera déviée via les complexes d'entrées et de sorties tout proches. Les conducteurs venant de Zaventem/Anvers sortiront à Wezembeek-Oppem puis reprendront dans l'autre sens, via la sortie suivante. Ce qui entrainera une fermeture partielle de l'avenue de Wezembeek (N226). Un détournement est également prévu sur le ring extérieur pour les conducteurs en provenance de Namur/Waterloo et qui doivent sortir à Wezembeek-Oppem. Depuis 2018, plus de 4.000 des 22.000 nouvelles lampes prévues ont été installées sur le réseau routier flamand. Ces lampes qui émettent moins de CO2 ont une durée de vie plus longue.