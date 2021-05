La Boum 2 - La police de Bruxelles entame l'évacuation du Bois de la Cambre

(Belga) La police de Bruxelles a entamé samedi en fin d'après-midi l'évacuation du Bois de la Cambre où plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le cadre de l'événement festif La Boum 2, pourtant interdit. Des dizaines de policiers en tenue de combat ont investi le parc.

Le canon à eau est entré en action à plusieurs reprises et un des participants à l'événement a été renversé par le véhicule. La victime a brièvement perdu connaissance après avoir été heurtée à l'arrière de la tête. L'homme est actuellement examiné par les ambulanciers et sera probablement transporté à l'hôpital. Son pronostic vital ne semble pas engagé. Sur les quelques milliers de personnes qui se trouvaient dans le parc, beaucoup semblent avoir disparu. Quelques centaines de participants se cachent encore sur la pelouse près de l'étang et dans les buissons alentour. De petits feux ont été allumés ici et là. (Belga)