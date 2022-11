La bourgmestre de Schaerbeek tire la sonnette d'alarme: "La pression sur notre zone de police est énorme"

L'attaque meurtrière perpétrée contre des policiers ce jeudi provoque la colère des forces de l'ordre. Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d'Aerschot à Schaerbeek. D'autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l'assaillant afin de le maîtriser. Les deux policiers et l'auteur, blessés, ont été emmenés à l'hôpital. L'un des agents, touché au cou, est décédé des suites de ses blessures.

Les forces de l'ordre estiment qu'il y a trop de laxisme de la part des autorités fédérales. L'avis est partagé par la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne : "Ça fait bien longtemps que nous interpellons les autorités fédérales par rapport à la situation dans le quartier. Les tensions sont très importantes. La pression sur notre zone de police est énorme et sur les commerçants et les habitants aussi", fait-elle remarquer.

La bourgmestre insiste : "Il faut des mesures structurelles qui permettent enfin que la police fédérale et la justice aient les moyens de remplir leur mission, et qu'elles ne soient plus déchargées sur notre zone de police ou d'autre". Selon Cécile Jodone, "aujourd'hui nous suppléons des carences de l'autre niveau de pouvoir". "Cela veut dire que notre travail normal, quotidien, est impacté. Nous n'avons plus les moyens, parce que tout est concentré dans un quartier, de faire des choses que nous ne devrions pas faire seuls", déplore-t-elle.

Cécile Jodogne affirme qu'en un mois, 252 personnes ont été détachées et mises sur le quartier nord, "donc il n'ont pas fait leur travail normal, et c'est en plus des missions habituelles. C'est énorme", ajoute-t-elle.

Une vigilance accrue dans le quartier nord ?

Suite à cet événement, faut-il s'attendre à une vigilance accrue dans la commune de Schaerbeek ? "La vigilance est déjà renforcée depuis des années, c'est ça qui épuise la zone de police", répond la bourgmestre. "Dans ce qui est de mes compétences, oui, je prendrai des mesures dans les jours qui viennent. Mais les compétences d'un bourgmestre sont limitées, on ne peut pas répondre à tout", annonce Cécile Jodogne.