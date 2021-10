La bourgmestre de Verviers pointe du doigt la lenteur des compagnies d'assurance: "Seulement 30% des citoyens ont reçu une réponse"

La Région wallonne lance officiellement, ce mercredi matin, la distribution de déshumidificateurs pour les logements touchés par les inondations. A Verviers, la commune bénéficiera de 120 appareils de ce type pour 4.000 ménages sinistrés. "Le besoin est énorme, le travail est long", a déclaré la bourgmestre de l’entité, Muriel Targnion ce matin au micro de Fabrice Grosfilley. Elle était l’invité de 7h50.

La distribution de déshumidificateurs est officiellement lancée ce mercredi matin. En tout, la Région wallonne met à disposition un millier d’appareils de ce type pour l’ensemble des communes touchées par les inondations. La commune de Verviers va en recevoir 120 de la Région wallonne, a annoncé la bourgmestre de l’entité ce mercredi matin au micro de Fabrice Grosfilley.

Les autorités verviétoises avaient déjà fait l’acquisition d’une cinquantaine de déshumidificateurs après les inondations. Objectif ? Rendre les écoles et bâtiments communaux accessibles en priorité pour la rentrée de septembre. Mais plus récemment, le Collège communal en a encore loué une cinquantaine, qui sont désormais à disposition des habitants de l’entité qui n’ont pas pu s’en procurer eux-mêmes. "On les passe d’une maison à l’autre. Mais il faut savoir que ça doit rester quand même plusieurs jours voire plusieurs semaines dans une maison avant qu’elle ne soit complètement séchée. Le besoin est énorme", indique Muriel Targnion.

A Verviers, 4.000 ménages ont été inondés mais avec une centaine de déshumidificateurs déjà disponibles sur la commune et 120 appareils supplémentaires qui devraient s’y ajouter, le chemin est encore long... "On en aura 220 en tout. Mais pour pouvoir déshumidifier 4.000 maisons ou appartements, le travail, il est long", dit-elle.

Les gens ne veulent pas forcément être relogés mais ce qu’ils voudraient, c’est pouvoir rénover leur maison

Certaines familles vivent toujours dans leur logement sinistré sans cuisinière ou confort nécessaire, d’autres sont hébergés chez des amis ou de la famille. Progressivement, les demandes pour être relogés affluent. "On a 84 familles relogés dans un bâtiment, 15 autres dans un autre bâtiment. Et il y a une trentaine de demandes qui n’ont pas encore pu être honorées, regrette la bourgmestre de Verviers. Mais au fil des mois, de plus en plus de demandes arrivent."

Muriel Targnion estime que les compagnies d’assurances sont aussi trop lentes. "Les gens ne veulent pas forcément être relogés mais ce qu’ils voudraient, c’est pouvoir rénover leur maison. Vous savez que tant que vous n’avez pas reçu le montant pour lequel vous allez être assuré, vous ne pouvez pas commander les corps de métier. Si les assurances donnaient des réponses aux personnes sinistrées, ça nous ferait déjà une grande avance", affirme-t-elle.

La lenteur des assurances est donc un gros problème, selon elle, puisque sans devis, certaines familles se retrouvent coincées et ne peuvent pas racheter des équipements, comme une chaudière, par exemple. "Les compagnies d’assurances ne donnant pas de réponse, les gens ne peuvent pas commander les travaux alors que certains corps de métiers sont disponibles pour le faire. Et ça c’est dramatique ! On arrive dans l’hiver donc il faut que les compagnies d’assurance trouvent un moyen de donner une réponse rapide aux gens. Pour le moment, on estime que seulement 30% des citoyens ont reçu une réponse. 70% n’ont pas reçu de réponse", conclut-elle.