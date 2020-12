Voici les secrets d'un pâtissier pour réaliser une BÛCHE, l'indémodable dessert du repas de Noël

Malgré un Noël particulier cette année, certains classiques ne changent pas, comme c'est le cas de l'indémodable bûche de Noël.

Lorsque tout est différent, il est rassurant de savoir que certaines choses ne changent pas... Notre équipe s'est rendue dans une pâtisserie de Dalhem ce matin où les clients étaient présents et souhaitaient retrouver les saveurs quasi rassurantes d'une bûche au chocolat glacé.

"Ma maman faisait toujours une bûche pour la fin du repas de Noël et donc on continue la tradition", nous explique un client qui emporte sa marchandise. "C'est important et c'est facile. On cuisine un peu avant et puis le dessert est prêt", nous révèle une cliente, heureuse de ses achats.

Le pâtissier, Didier Smeets, vient d'enchaîner vingt-quatre heures de boulot. C'est la routine à Noël. Il nous détaille les particularités de cette année. Les bûches sont plus courtes et la spécialité de 2020, c'est qu'elles sont réalisées avec des poires caramélisées. "On est dans la région de la poire et ici elles sont caramélisées dans un caramel avec une petite boîte de fleur de sel. Le nappage est une poudre de cacao. Retenez-le car si vous utilisez du beurre de cacao, le chocolat sera mat et non brillant", nous détaille l'expert.

Attention, la partie délicate de la confection d'une bûche est le glaçage. "En fait, la température du glaçage est importante. Parce que la bûche est congelée, donc si le nappage est trop chaud il va la faire fondre, et si c'est trop froid, ce ne sera pas lisse."

Les quantités vendues ici ne ressemblent en rien aux quantités des années précédentes.

