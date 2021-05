La carte essence associée à une voiture de société va-t-elle toujours exister? Le ministre des finances répond

Vincent Van Peteghem, ministre des finances du gouvernement fédéral, était l'invité politique de Fabrice Grosfilley ce mercredi matin sur Bel RTL. Le journaliste lui a notamment posé une question sur la carte essence qui est souvent associée à une voiture de société.

Cette carte est souvent critiquée parce que cela n’incite pas à rouler moins puisque c’est l’employeur qui paye l'essence. Pourtant, le ministre a confirmé que ce système de carte essence va perdurer.

"Ce sera toujours la même situation, rien ne va changer. On a vraiment décidé de ne rien faire avec la situation des employés. Mais on va regarder sur la déductibilité et les avantages fiscaux", a indique Vincent Van Peteghem.

Pour rappel, les principaux ministres fédéraux réunis en comité restreint au sein du kern ont dégagé dans la nuit de lundi à mardi un accord sur le principe du verdissement du parc des voitures de société. A partir de 2026, seuls des véhicules de société électriques pourront bénéficier d'un avantage fiscal, a-t-il été établi.