La cathédrale d'Anvers se dote d'un nouvel éclairage intérieur moins énergivore

La province d'Anvers et la fabrique d'église ont aussi profité de l'occasion pour poser de nouveaux câbles sous le sol de la cathédrale. "Il ne sera ainsi plus nécessaires à l'avenir d'installer des câbles supplémentaires lors de concerts", explique le député provincial Luk Lemmens (N-VA) en charge de la culture. "Les câbles ont été installés dans des gaines ce qui est plus sécurisant que de les laisser traîner sur le sol." Le mobilier et les oeuvres d'art de la cathédrale avaient été protégés de la poussière inhérente à ce genre de travaux tandis que les objets plus petits avaient été entreposés ailleurs. Notre-Dame d'Anvers célèbre cette année ses 500 ans et a fait l'objet d'une restauration en profondeur à cette occasion. Egalement à l'extérieur, notamment en ce qui concerne les tours. "Mais la rénovation de la cathédrale est une tâche sans fin", poursuit Luk Lemmens. "C'est un édifice immense. Dès qu'un chantier se termine, un autre commence ailleurs." Les travaux d'éclairage et de câblage ont coûté près de 1,25 million d'euros, largement pris en charge par la province. La fabrique d'église a contribué à hauteur de 100.000 euros. (Belga)