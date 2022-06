La CGSP s'inquiète du sort des enseignants qui travaillent dans les écoles sinistrées de la région liégeoise

Un an après, de nombreux établissements scolaires touchés par les inondations de juillet 2021 ne sont toujours pas remis en état. Si le contrat de leur personnel n'est pas prolongé d'un an, ces enseignants et autre employés pourraient perdre leur emploi. La relance des ces écoles pourrait être menacée au moment où les enfants reviendront habiter dans leur quartier.

La CGSP (Centrale Générale des Services Publics) mène une action symbolique à Liège à 8h30 devant un établissement scolaire technique. La CGSP demande à la ministre de l'éducation Caroline Désir de maintenir tout le personnel une année de plus dans ces établissements. L'objectif est d'éviter que les enseignants ne perdent leur travail ou ne doivent aller dans d'autres écoles faute d'élèves. Mais d'éviter aussi, que la reprise à 100% de ces écoles, dans le futur ne soit compromise. Comme le décrit Timothée Hubart, enseignant: "Suite aux inondations, le nombre d'élèves dans les établissements a diminué. Il y a des emplois qui sont menacés puisque les écoles proméritent un certain nombre de professeurs aux nombres d'élèves qu'ils ont. Comme des élèves ont dû déménager, quitter la région à cause des inondations, les emplois sont menacés. La ministre avait promis qu'elle ne toucherait pas aux emplois et actuellement, nous sommes fin juin et nous n'avons aucune nouvelle si les emplois sont maintenus ou passent à la trappe."