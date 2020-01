La chaîne de vêtements e5 mode quitte la Wallonie: 12 magasins vont fermer

La chaîne belge de vêtements e5 mode a annoncé vendredi qu'elle se retirait du marché wallon, en fermant ses douze enseignes au sud du pays. "Cette présence est insuffisante pour être rentable", a souligné l'entreprise par communiqué. Les fermetures concernent 41 travailleurs permanents et s'étaleront d'avril 2020 à 2021, en fonction des contrats de bail.



Le nouveau CEO, Frédéric Helderweirt, mise désormais sur la vente en ligne et les nouvelles technologies. Il constate dans le même temps que sa marque, destinée à un public de 40 ans, ne séduit qu'en Flandre.

Douze magasins de Wallonie - à Anderlues, Arlon, Ath, Boncelles, Braine-l'Alleud, Champion, Gerpinnes, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Tournai, Verviers et Wavre - vont donc fermer leurs portes. Ceux de Boncelles et Verviers devraient être les premiers à clôturer leur activité, suivis par Ath, Braine-l'Alleud, Tournai et Jemeppe-sur-Sambre. La dernière enseigne sera en principe encore ouverte jusqu'en 2021. L'entreprise emploie actuellement 400 travailleurs dans une septantaine de magasins.