La Chambre ratifie plusieurs accords bilatéraux d'échanges d'informations classifiées

(Belga) La Chambre a ratifié jeudi en séance plénière plusieurs accords bilatéraux sur "l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées". Les accords validés jeudi ont été conclus avec l'Espagne, la Finlande, Chypre et la Hongrie.

Ces quatre accords ont pour but d'établir un cadre général pour la protection et la sécurité des informations classifiées échangées avec ces États. Les informations classifiées échangées concernent surtout la défense, le secteur spatial et la sécurité. En Belgique, sept accords similaires sont déjà en vigueur avec le Canada, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les États-Unis, la Suède et la Suisse. Trois autres accords doivent encore être ratifiés avec les Pays-Bas, l'Italie et le Royaume-Uni. (Belga)