La circulation des trains perturbée entre Bruxelles et Hal: des bus de remplacement affrétés

La circulation des trains était perturbée lundi depuis 18h30 entre Bruxelles et Hal en raison d'une intrusion sur les voies à hauteur de Ruisbroek, ont indiqué la SNCB et Infrabel. Vers 19h30, le trafic a pu reprendre sur deux des quatre voies entre la gare du Midi et Hal.

Des retards résiduels sont encore à craindre pour le reste de la soirée, a prévenu le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Des bus de remplacement ont été affrétés entre Bruxelles-midi et Hal, nous précise Elisa Roux, porte-parole de la Sncb.