La circulation des trains très perturbée à Bruxelles: des personnes sur les voies créent de gros embarras

La circulation des trains est fortement perturbée à Bruxelles ce vendredi matin à cause de personnes sur les voies. "Personnes sur les voies entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Chapelle: circulation interrompue. Durée indéterminée du dérangement. Ecoutez les annonces pour plus d'infos", peut-on lire sur le site de la SNCB. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à nous avoir signalé ces dérangements via le bouton orange Alertez-nous. "Nous sommes bloqués dans le train, à quai, en gare de Bruxelles Midi, portes fermées, depuis 40 minutes, personne ne veut nous ouvrir les portes, c'est inadmissible ! Des gens commencent à faire des malaises !", nous a notamment écrit Michael.



Ces personnes sur les voies risquent de causer beaucoup de problèmes sur l’ensemble du réseau, Bruxelles étant le point d’arrivée et de départ de nombreux trains, durant l’heure de point matinale.