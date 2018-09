La conduite écologique permettrait d'économiser 300 euros: comment l'appliquer ?

Quatre conducteurs sur dix ne savent pas ce qu'est l'éco-conduite, d'après un sondage effectué pour le compte de Touring auprès de 1.200 automobilistes. Alors que le prix du carburant à la pompe ne cesse de croître, "c'est pourtant un moyen efficace et simple pour économiser de l'argent", indique l'organisation jeudi dans un communiqué.



La conduite écologique, ou éco-conduite, fait référence à un ensemble de pratiques qui permettent de consommer moins, comme passer rapidement au rapport de vitesse supérieur, freiner sur le moteur pour ralentir à l'approche d'un feu ou en descente, contrôler la pression des pneus ou encore ne pas laisser tourner le moteur inutilement. D'après Touring, quatre conducteurs sur 10 n'en ont jamais entendu parler. Or "on sait qu'une conduite écologique permet d'économiser jusqu'à 25% de carburant ou autrement dit 1,5 L/100 Km. Pour un conducteur moyen effectuant environ 15.000 km par an, cela représente une économie de 343 euros (essence) ou 353 euros (diesel)", affirme Touring.