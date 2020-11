La Confédération Construction demande l'ouverture des showrooms pour 2 personnes sur RDV

(Belga) Au lendemain d'un comité de concertation qui a décidé de la réouverture d'une partie des commerces non-essentiels, la Confédération Construction plaide pour que l'accès aux showrooms soit autorisé à deux personnes simultanément sur rendez-vous.

"Les showrooms des constructeurs clé-sur-porte et de quelques entreprises de finition (peinture, électriciens, menuisiers, cuisinistes, etc.) seront de nouveau ouverts au public dès le 1er décembre. Toutefois, il est regrettable que l'accès ne soit limité qu'à une seule personne", explique la fédération sectorielle samedi. "Nous proposons de l'étendre à deux personnes lorsque la visite est effectuée sur rendez-vous, les clients prenant souvent leurs décisions concernant leurs logements et leurs intérieurs ensemble", ajoute-t-elle. (Belga)