La conséquence inattendue de la peste porcine africaine sur les camps scouts

La peste porcine africaine qui a été découverte l'automne dernier dans le sud de la province de Luxembourg pose encore quelques problèmes en vue des camps de mouvements de jeunesse de l'été prochain.

En raison des mesures qui ont été prises dans les zones touchées, plusieurs dizaines de groupes représentant plusieurs centaines de jeunes sont en effet à la recherche d'un nouveau lieu pour poser leurs tentes. L'opération SOS Camps a été lancée afin de les aider dans cette tâche. Actuellement, près de 40 groupes de mouvements de jeunesse cherchent encore un lieu. Au total, 200 camps étaient impactés par les mesures dûes à la peste porcine en Gaume.





Un site internet pour mettre en relation scouts et propriétaires

Pour faire face à ce flou et cette incertitude, l'ASBL Les Scouts a pris les devants, en collaboration avec l'association Atouts Camps, qui travaille sur la thématique des camps en Wallonie, et les autorités flamandes compétentes pour la jeunesse. Sur ce site internet, les mouvements de jeunesse pourront entrer en contact avec les propriétaires d'un terrain ou d'un bâtiment qui voudraient leur ouvrir leurs portes.

"Ça permet au groupe qui n'ont plus d'endroits pour leur camp de se renseigner. Ils encodent toutes leurs données ainsi que leurs coordonnées. Les personnes intéressées qui ont des endroits de camps disponibles et hors des régions touchées peuvent aussi le renseigner", éclaire Geoffroy Crepin, de l'Asbl Scouts de Belgique au micro de Valentin Delaisse pour Radio Contact.





Plus d'espace disponible en Flandre



Tous les agriculteurs, écoles, particuliers, entreprises, mouvements de jeunesse, gestionnaires de festivals et autorités locales sont ainsi invités à agir de la sorte l'été prochain. Il est par ailleurs recommandé aux groupes voulant camper à la frontière des zones touchées de ne pas le faire, afin d'anticiper des extensions éventuelles de ces zones qui pourraient intervenir dans les semaines à venir.

En Flandre, l'Agence pour la nature et la forêt a augmenté l'espace disponible pour des camps afin de faire face à la demande. Un demi-million de jeunes du nord du pays seront en camp durant l'été prochain.

Une rencontre est prévue entre l'association des scouts de Belgique et le Ministre Collin cet après-midi pour savoir si les mesures concernant les mouvements de jeunesse doivent évoluer.