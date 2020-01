La consommation de gaz a augmenté l'an dernier

(Belga) La consommation totale de gaz a augmenté l'an dernier en Belgique, selon des chiffres provisoires de Synergrid, la fédération des gestionnaires d'électricité et de gaz.

Selon des chiffres indicatifs - hors mois de décembre - la consommation de gaz naturel a augmenté de 3% l'an dernier. Cette croissance s'explique par la hausse de l'usage industriel du gaz et l'utilisation du gaz pour produire de l'électricité. Les centrales à gaz de Vilvorde et Seraing ont été remises en route en 2018 et elles ont eu aussi un impact sur l'année 2019. La consommation de gaz par les particuliers et PME reste stable par rapport à 2018. (Belga)