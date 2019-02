La construction est l'activité qui génère le plus de déchets en Belgique: "Les matériaux ne sont pas réutilisés"

L'un des enjeux de la lutte pour le climat, c'est la réduction des déchets et de la pollution. Et si l'on pointe souvent le secteur des transports, celui de la construction est tout aussi néfaste, surtout au niveau de la production de déchets.

Avec la rénovation et la démolition, le secteur du bâtiment (construction, transport de matériaux, etc) représente un tiers des déchets produits chez nous. "A chaque fois que quelque chose est démoli, en général les matériaux ne sont pas réutilisés. Même sur les chantiers de construction, il y a beaucoup de déchets. Et on commande toujours un peu plus pour être sûr d'avoir assez de matériaux, etc...", a confié Catherine De Wolf, chercheuse à l'école polytechnique de Lausanne.

Et ces matériaux ne sont pas, ou peu recyclés.

Le secteur du bâtiment est aussi responsable de 40% des gaz à effet de serre.

L’impact environnemental de la profession est un sujet de débat au sein du salon Batibouw qui ouvre ce samedi. Architectes, chercheurs, vendeurs y proposent des pistes pour améliorer la situation. Jusqu'au dimanche 3 mars, les professionnels et les particuliers auront droit à une édition festive pour la 60e de ce rendez-vous incontournable pour ceux qui ont "une brique dans le ventre". Quelque 1.000 exposants sont attendus.