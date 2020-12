La Cour européenne confirme l'interdiction de l'abattage d'animaux sans étourdissement en Wallonie et en Flandre: colère du rabbin Goldschmith

La décision de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) confortant l'interdiction d'abattage d'animaux sans étourdissement préalable "sera ressentie par les communautés juives à travers le continent" européen, a affirmé jeudi le président de la Conférence des rabbins européens (CER), Pinchas Goldschmidt.

La justice européenne a donné raison jeudi aux Régions flamande et wallonne qui ont interdit, en 2017, l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable, ce que contestaient des associations juives et musulmanes. "Nous sommes tous bien conscients du précédent que cela crée et qui remet en question nos droits de pratiquer notre religion", a déclaré le rabbin Goldschmith à l'agence Belga. "La Cour a le droit de statuer que les États membres peuvent ou non accepter des dérogations à la loi, mais définir la shechita (l'abattage rituel juif, codifié par la Tora, ndlr), notre pratique religieuse, est absurde", a-t-il ajouté. "Les dirigeants européens nous disent qu'ils souhaitent que les communautés juives vivent et réussissent en Europe, mais ils n'offrent aucune garantie à notre mode de vie. L'Europe doit réfléchir au type de continent qu'elle veut être. Si des valeurs telles que la liberté religieuse et la vraie diversité en font partie intégrante, le système juridique actuel ne le reflète pas et il doit être revu en urgence", a poursuivi celui qui est également le grand rabbin de Moscou. Il a toutefois assuré que la Conférence des rabbins européens continuerait à travailler avec les représentants de la communauté juive belge "pour offrir notre soutien de toutes les manières et rendre hommage au travail qu'ils ont accompli au cours des trois dernières années pour renverser cette interdiction" d'abattage sans étourdissement.