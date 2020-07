La crise du coronavirus a supprimé certains jobs, mais en a créé d'autres: "Au début, je n'osais pas postuler"

Cet été, certains jobs d'étudiants ont disparu tandis que d'autres ont fait leur apparition. Il y a même une forte demande concernant la désinfection de matériels comme par exemple les caddies dans les grandes surfaces.



"Ca a été vraiment compliqué parce qu'il y avait moins d' offres à cause de la crise sanitaire", a expliqué Florence, jobiste à Rhisnes. Après des mois de recherches, Florence a fini par trouver un job étudiant plutôt particulier et plus risqué, avec port du masque et désinfectant à la main.



"Il faut toujours désinfecter les caddies, mais on peut toujours travailler dans de bonnes conditions donc ça ne change pas énormément de choses, c'est juste par précaution, il faut prendre certaines mesures", a précisé la jobiste. Pour maximiser leurs chances, ces étudiants ont aussi ciblé des secteurs en pleine expansion liés à la crise.



"Dans les grandes surfaces, il y a eu un accroissement des ventes. Alors que je commençais ici, j'ai eu aussi d' autres appels pour d' autres endroits donc personnellement, j' ai été chanceuse", a précisé Manon, jobiste.



Cette dernière se dit "chanceuse" même si le contexte a fort évolué. "J'aime bien quand je vois une personne âgée, pouvoir lui donne un coup main, mais ici, on devait se retenir par rapport à certains actes, certains gestes et c'était particulier", a ajouté la jeune femme.



La crise a supprimé certains jobs, mais elle en a créé de nouveaux. "Franchement, au tout début de la période de crise, je n'osais pas postuler pour travailler parce que j' avais vraiment peur d'être contaminée aussi et donc de contaminer ma famille, mais maintenant, je pense que ça s'est déjà un petit peu calmé et puis les gens sont prudents et il y a des mesures de sécurité donc je suis plus rassurée maintenant", a confié Flavie, jobiste.



Les demandes de jobs étudiants ont doublé cet été alors que les offres restent stables. Le nettoyage et la désinfection font désormais partie des attributions. "Chaque étudiant doit être conscient que s'il accepte un travail d'étudiant, il va peut-être aussi devoir faire des tâches de nettoyage liés au coronavirus", a détaillé Adélaïde Leboutte, consultante en recrutement.



De la vente à l'événementiel les jobs concernés se multiplient au fil des secteurs déconfinés.