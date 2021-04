La crise sanitaire a un impact sur la criminalité

Le collège des procureurs généraux a présenté les statistiques pour l'année dernière. Le confinement, et plus largement l'épidémie de coronavirus, a impacté la criminalité chez nous.



"On constate une dizaine de pourcents de diminution des contentieux classiques entre 2019 et 2020", a expliqué Christian De Valkeneer, procureur général de Liège.



La fermeture des magasins durant une longue période a eu des conséquences. "Si les magasins sont fermés, c'est difficile de commettre un vol dans un magasin", a précisé Johan Delmulle, président du collège des procureurs généraux.