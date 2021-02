La crise sanitaire plonge de nombreux étudiants dans la précarité: "Il y a urgence à prendre des mesures"

Les politiques formulent de plus en plus de souhaits dans cette crise. Le président du PS par exemple demande qu'une aide financière soit octroyée spécifiquement aux étudiants qui ont perdu leur job d'étudiant. Elle serait calculée sur base du dernier salaire touché par ces jobbistes. En temps normal en Fédération Wallonie-Bruxelles, un étudiant sur quatre travaille pour payer ses études. Soit environ 50.000 étudiants. Avec la crise, ces jobs ont disparu et entraîné parfois les jeunes dans la précarité.

"On n'a plus d'argent. On ne peut plus peut sortir la tête hors de l'eau parce que quand on est face à notre problème sans arrêt", confie Charles, étudiant en 3e année de Chimie à Namur. Frais d'inscription, de logement ou encore de nourriture, sans aucun job et donc sans revenu, la crise sanitaire ne les a pas épargnés.

"J'ai connaissance de certains étudiants qui sont réellement dans le besoin et qui sont dans des kots minuscules et qui se retrouvent à manger régulièrement la même chose et même les impressions ça coûte quand même, l'air de rien, une petite somme d'argent", raconte Élise, étudiante en deuxième année de médecine.

Résultat, l'objectif principal de réussir son année arrive rapidement au second plan. Certains comme Ambroise bénéficient déjà d'une bourse d'études qui l'a bien aidé : "C'est vrai qu'une aide financière ça peut vraiment aider dans le sens qu'on n'a plus le stress de se dire 'demain je vais peut-être devoir trouver un autre kot ou alors je risque de pas pouvoir payer mes livres ou je risque de ne pas pouvoir me réinscrire à unif l'année prochaine' (...à Je trouve que c'est quand même quelque chose d'important".



L'an dernier, l'Université libre de Bruxelles a soutenu financièrement plus de 6.500 étudiants. Cette année ils sont déjà plus de 5.200 jeunes à réclamer de l'aide. "Ça met une pression sur ces milliers d'étudiants qui en fait savent pas comment ils vont devoir mettre sur la table 700, 600 euros d'un coup comme ça. Ça fait partie du phénomène notamment du coût des études et ça fait partie de la réalité quotidienne des jeunes"

En Fédération Wallonie-Bruxelles, un étudiant sur quatre travaille pour payer ses études. "Il y a urgence à prendre des mesures pour lutter contre la détresse psychologique. Il y a urgence à prendre des mesures pour lutter contre la précarité étudiante. Il y a vraiment des urgences, déclare Chems Mabrouk, présidente de la fédération étudiant.e.s francophones. Il faut pouvoir agir évidemment. On est ouvert à toutes les propositions qui pourraient permettre de soulager ces milliers d'étudiants".



Octroi d'ordinateurs portables, wifi gratuit, mises à disposition de locaux... Les universités et les autres écoles multiplient les aides spécifiques. Et pourtant pour beaucoup d'étudiants, ce n'est pas suffisant.